​Читающие пассажиры сургутского аэропорта предпочитают «Айвенго» и «Сургутские истории»

В аэропорту Сургута подвели итоги первого года реализации проекта «Мобильная библиотека» в здании аэровокзала. «Самым читаемым автором «Мобильной библиотеки» среди пассажиров сургутского аэропорта стал Вальтер Скотт с романом «Айвенго». На втором месте оказался сборник местного писателя Олега Рихтера «Сургутские истории» с невыдуманными приключенческими рассказами о становлении Югры в XVII-XVIII веках. На третьем месте – американский классик Джек Лондон с романом «Дочь снегов»», - рассказали в группе по связям с общественностью ОАО «Аэропорт Сургут».

Мобильная библиотека была установлена в зале вылета аэровокзала в конце прошлого года. На стенде представлено более 150 электронных произведений русской и зарубежной литературы, в том числе уникальная подборка материалов местных авторов. Скачать виртуальную книгу может любой обладатель мобильного устройства с поддержкой 3G или Wi-Fi. Для этого на каждом корешке книги расположен QR-код, считав который с помощью телефона или планшета, пользователи могут ознакомиться с интересующим произведением. Кроме этого, для любителей бумажных книг в аэропорту Сургута установлен общедоступный стеллаж с художественной литературой. Взять с собой или поделиться прочитанной книгой могут все желающие пассажиры и гости воздушной гавани.