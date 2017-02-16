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​Наталья Комарова назвала новый сургутский мост проектом десятилетия для Югры

Фото: bridgesall.ru
Фото: bridgesall.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова назвала строительство нового моста через Обь в Сургутском районе самым крупным проектом десятилетия и призвала отвественных за его возведение учесть все риски на старте.

Обсуждение хода реализации приоритетных проектов состоялось на очередном заседании Проектного комитета Югры, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей. Как отметила глава региона, проекты реализуются по графику, и обратила особое внимание на проект, который претерпел существенные изменения, — строительство мостового перехода через Обь в районе Сургута.

В 2016 году по проекту была проведена подготовительная работа: утверждена концепция, транспортная, а также финансово-экономическая модели. Проведена оценка предварительной стоимости создания и обслуживания мостового перехода. На выходе Югра должна получить 4-х полосный мостовой переход через Обь протяженностью 1,6 километра, а также порядка 44 километров подъездных дорог. «Эти цифры говорят о том, что новый сургутский мост – самый крупный строительный проект десятилетия в автономном округе. Все технико-экономические показатели объекта должны быть просчитаны и перепроверены на старте, с тем, чтобы в дальнейшем не возникало сюрпризов, связанных с пересчетом цены или сроков строительства. Все риски должны быть учтены на земле, а не тогда, когда над Обью будут наведены первые пролеты нового моста», - сказала Наталья Комарова.

Согласно расчетам, до 50% стоимости нового мостового перехода могут быть оплачены из федерального бюджета. Для получения софинансирования необходимо пройти конкурсный отбор в Росавтодоре. Заместитель генерального директора Фонда развития Югры Роман Генкель, назначенный руководителем проекта, отметил, что проект предполагается реализовать на основе концессионного законодательства с привлечением компетенций и инвестиций частной стороны. Подготовлен и утвержден календарный план проекта, совместно с профильными ведомствами разработаны концепция его реализации, транспортная модель. В настоящее время специалисты разрабатывают конкурсную документацию, проект концессионного соглашения.

«Одна из важнейших задач – подготовка документации и подача заявки на участие в конкурсном отборе региональных концессионных проектов на право оказания государственной поддержки из федерального бюджета за счет источников, собранных системой «Платон». По экспертным оценкам, это позволит нам привлечь сумму порядка 18 млрд рублей», – сказал руководитель проекта.

Ранее заместитель губернатора Югры Дмитрий Шаповал сообщал, что второй автомобильный мост через Обь в районе Сургута будет платным. Плату с автомобилистов будет взимать организация, которая будет строить мост. Ей предстоит вложить порядка 30 миллиардов рублей. Само строительство, как ожидается, будет длиться около 4,5 лет.


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Сегодня в 09:40, просмотров: 489, комментариев: 0


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