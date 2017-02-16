​В Сургутском районе «Мерседес Бенс» протаранил трактор и кроссовер // ФОТО

В среду, 15 февраля, около трех часов дня на 73 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» произошло столкновение трех транспортных средств. 21-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенс», не справился с управлением, иномарку занесло и она влетела в трактор «Кировец К-701», а после — отбросило на встречку, где произошло столкновении с автомобилем «Тойота Раф4». В аварии пострадали две пассажирки «Мерседеса» - ровесницы водителя.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествия, в которых девять человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГИБДД округа. Еще одна авария с пострадавшими случилась в Советском в 16.00 на перекрестке улиц В.Чапаева и Суворова. Водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении «Ладе Гранта». В результате ДТП водитель «Лады» и его пассажир 2006 года рождения были травмированы.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры