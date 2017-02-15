​Прекращено уголовное дело в отношении экс-руководителя «Доброго волшебника»

Уголовное дело в отношении бывшего директора реабилитационного центра «Добрый волшебник» Германа Максимова прекращено, сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета СКР по Югре. Руководителя центра обвинили в халатности после того, как в мае 2016-го воспитатель сломала руку ребенку-инвалиду в стенах учреждения.

«Собранные по уголовному делу доказательства, в том числе допросы свидетелей, законного представителя потерпевшего, подозреваемого, не подтвердили совершение преступления директором учреждения по статье халатность», - пояснил собеседник агентства.

Напомним, ранее суд признал бывшую заведующую отделением дневного пребывания реабилитационного центра виновной в халатности. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Воспитатель «Доброго волшебника», которая сломала руку ребенку-инвалиду, приговорена к восьми месяцам колонии-поселения. Дело в отношении социальной работницы, которая обвинялась по статье «побои» было прекращено в связи декриминализацией статьи.