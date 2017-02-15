​Наталья Комарова поручила создать штаб по борьбе с пропагандой подростковых суицидов

В среду, 15 февраля, в Ханты-Мансийске состоялось первое в этом году заседание четвертого состава Молодежного парламента при Думе автономного округа шестого созыва, участие в котором приняла глава региона Наталья Комарова.

Одной из тем обсуждения стала интернет-активность, из-за которой в последнее время увеличилась сетевая опасность для подростков и детей, - это так называемые «группы смерти» и пропаганда подростковых суицидов. «Это чрезвычайно опасный вызов. Вы можете предложить действенные и эффективные решения. В Югре уже набирает ход движение общественных кибер-дружин – борцов с экстремизмом и иным запрещенным контентом. Возьмитесь за координацию этой работы. Важно создать штаб», - цитирует поручение главы региона окружной департамент общественных и внешних связей.

Напомним, накануне на эту проблему обратил внимание глава Сургута Вадим Шувалов. Он отметил, что к решению этой проблемы подключился департамент образования и другие структуры, в том числе, и силовые. «Ведется работа с сайтами и группами в социальных сетях, чтобы дети в подобное больше не попадали. В интернете появились вот эти страшные вещи наподобие «Беги или умри», когда нужно максимально близко пробежать перед движущейся машиной. Мне сообщили, что вчера девочка пострадала. Слава богу жива осталась, но травмы есть. Все подобные инциденты мы должны полностью исключить», - сказал он.

Сегодня на официальном сайте администрации города была опубликована памятка для родителей, где подробно объясняется, чем опасен интернет для детей и как уберечь своего ребенка.

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