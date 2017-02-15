​Сургутский застройщик запускает проект, который призван объединить соседей для организации дворового пространства

В Сургуте стартует уникальный для города проект «Комьюнити-центр», цель которого объединить соседей для совместного решения задач по организации дворового пространства, раскрытие их потенциала, предоставление условий для профессиональной, творческой и социальной самореализации.

Заказчиком и инициатором проекта, участниками которого станут жители, застройщик, городские активисты, представители власти и бизнеса, выступает компания «Новые Бизнес-Технологии», а реализовывать его будут в жилом комплексе «Новые ключи». Внедрением проекта в жизнь займется столичный специалист Святослав Мурунов и его команда Центра прикладной урбанистики. На первом этапе будет проведен анализ дворового пространства и выявление потребностей жителей. По окончанию исследований состоится проектный семинар, где жители узнают о результатах и совместно с застройщиком примут участие в мозговом штурме по организации своего двора.

«Соседи ― это не просто люди, которые здороваются, это новое сообщество, от качества и вовлеченности которого зависит устойчивость города. Именно со двора начинается наш путь горожанина: локальная экономика, атмосфера дома, события и среда формируют из нас субъекта городской жизни. И этот процесс больше зависит не от власти или от бизнеса, а от самих жителей и от качества диалога. Комьюнити-центр «Новые Ключи» ― это системные изменения подхода к вопросам среды, диалога и комфорта», ― отметил Мурунов.