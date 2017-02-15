​Сургутянина оштрафовали за размещение запрещенных аудиозаписей в соцсети

21-летний житель Сургута заплатит штраф за размещение аудиозаписей на личной странице во «ВКонтакте». Суд признал его виновным по административным статьеям: «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» и «Производство и распространение экстремистских материалов».

«В начале января в ходе мониторинга Интернет-ресурса «ВКонтакте» сотрудники полиции выявили, что сургутянин 1995 года рождения на своей персональной странице, к которой имеют доступ другие пользователи, разместил аудиозаписи, внесенные в федеральный список экстремистских материалов Министерства Юстиции РФ. В профиле социальной сети «Вконтакте» правонарушитель имеет более 50 друзей, каждый из которых при размещении вышеуказанных материалов имеет возможность для ознакомления с ними, получая об этом соответствующее уведомление в «Ленте новостей»», - пояснили, за что понес наказание молодой человек, в пресс-службе УМВД Сургута.