​Внешность главное: УК просят администрацию Сургута определить вид киосков, которые можно размещать во дворах

Накануне в Сургуте состоялась встреча главы города Вадима Шувалова с представителями управляющих компаний. Одной из тем разговора стала проблема сноса незаконных объектов с придомовой территории: киосков и торговых ларьков.

«Работа по сносу таких объектов на территории Сургута хоть и медленно, но ведется. Глава города отметил, что его не устраивает, как продвигается эта работа. Есть судебные решения, есть сроки исполнения, но судебные приставы не торопятся их исполнять. С чем это связано непонятно», - рассказали о ходе беседы в пресс-службе администрации города муниципалитета.

Со своей стороны представители управляющих компаний предложили специалистам

департамента архитектуры и градостроительства разработать определенный макет, как должен выглядеть нестационарный объект торговли, будь то овощной ларек или газетный киоск, чтобы его можно было разместить на придомовой территории, и чтобы он не портил эстетический вид Сургута. Средства, полученные с аренды, обещают пускать на благоустройство дома и его придомовой территории. Например, на ремонт подъездов и использовались бы, как дополнительные взносы на капремонт.

Чиновники парировали: в настоящее время все магазины находятся в шаговой доступности и нет необходимости размещать продуктовые ларьки. Единственным исключением могут стать объекты ремонта обуви или срочного изготовления ключей. В результате, предложение все-таки было занесено в протокол для обсуждения с представителями общественности. «Решение этого вопроса также не должно выходить за рамки правового поля, а идти только на пользу горожан», - подчеркнул Вадим Шувалов.