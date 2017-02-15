​Активисты ОНФ нанесли на карту свалок полуразрушенное здание сургутского тубдиспансера

Активисты Общероссийского народного фронта в Югре нанесли на интерактивную карту свалок полуразрушенное здание бывшего туберкулезного диспансера в Сургуте. Это — второй объект, занесенный в Югре на интерактивную карту свалок проекта «Генеральная уборка».

Фото: onf.ru

Вопрос сноса здания стоит на контроле общественников с лета 2016 года, когда горожанка пожаловалась на бесконтрольный разбор помещений, что может стать источником распространения опасного заболевания. Выяснилось, что каждый день с территории бывшего диспансера выезжали машины со строительными материалами.

На недопустимость подобной ситуации активисты ОНФ в Югре обратили внимание главы Сургута. Общественники также подготовили обращение в Роспотребнадзор с просьбой разобраться в ситуации и принять необходимые меры. «В официальном ответе главы Сургута в исполком Народного фронта было сказано, что администрацией принято решение снести объекты диспансера. Средства на эти мероприятия власти планировали заложить в бюджет не ранее 2017–2018 гг. Однако в письме главы не уточняется, как на этот период будет обеспечена охрана данной территории во избежание проникновения в пустующие корпуса посторонних лиц. Возбудитель туберкулеза сохраняет жизнеспособность при очень низких температурах», – отметил эксперт ОНФ, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Печерица.

В ОНФ подчеркивают, что вопрос сноса здания не снят с контроля. В администрацию города направлен запрос с просьбой предоставить подробный план ликвидации опасного объекта.