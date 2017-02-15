​Директор «Нашего города» Дмитрий Сердюков покинул свою должность

Дмитрий Сердюков, директор муниципального казенного учреждения «Наш город», уходит со своей должности: об этом стало известно на совещании координационного совета ТОС Сургута, которое проходило сегодня, 15 февраля.

Об уходе чиновника объявил замглавы администрации Александр Пелевин: судя по его словам, Сердюков «идет в гору», тем не менее, чем именно намерен заняться экс-глава «Нашего города», пока неизвестно, равно как неизвестно, кто его заменит во главе учреждения.

Напомним, что МКУ «Наш город» занимается работой с жителями Сургута — его специалисты организуют поддержку общественных инициатив и помогают горожанам в самоорганизации при решении вопросов местного значения.