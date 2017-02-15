​«Лыжня России» в Сургуте пройдет 5 марта

Городская лыжная гонка «Лыжня России — 2017» в Сургуте пройдет 5 марта, сообщает «Юграмегаспорт».

Напомним, что мероприятие должно было состояться 11 февраля, однако из-за морозов было перенесено во всех городах ХМАО. При этом, например, в столице Югры его назначили на 26 февраля, а дата проведения в Сургуте оставалась открытой.

Напомним, что городская лыжная гонка проходит в рамках XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2017». Всего по округу планируется участие более 13 тысяч югорчан: по данным «Юграмегаспорта», в прошлом году на лыжню вышло 13 163 человек.

Справка. Даты мероприятия в Югре:

Нижневартовск, Лангепас, Покачи, Октябрьский район, Белоярский район – 18 февраля;

Кондинский район – 19 февраля;

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, – 26 февраля;

Югорск, Березовский район – 4 марта;

Сургут, Нягань – 5 марта.

Соревнования отменены в Мегионе и Ханты-Мансийском районе.