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​«Лыжня России» в Сургуте пройдет 5 марта

Мероприятие перенесли с 11 февраля из-за морозов

Фото: «Юграмегаспорт»
Фото: «Юграмегаспорт»

Городская лыжная гонка «Лыжня России — 2017» в Сургуте пройдет 5 марта, сообщает «Юграмегаспорт».

Напомним, что мероприятие должно было состояться 11 февраля, однако из-за морозов было перенесено во всех городах ХМАО. При этом, например, в столице Югры его назначили на 26 февраля, а дата проведения в Сургуте оставалась открытой.

Напомним, что городская лыжная гонка проходит в рамках XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2017». Всего по округу планируется участие более 13 тысяч югорчан: по данным «Юграмегаспорта», в прошлом году на лыжню вышло 13 163 человек.

Справка. Даты мероприятия в Югре:
Нижневартовск, Лангепас, Покачи, Октябрьский район, Белоярский район – 18 февраля;
Кондинский район – 19 февраля;
Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, – 26 февраля;
Югорск, Березовский район – 4 марта;
Сургут, Нягань – 5 марта.
Соревнования отменены в Мегионе и Ханты-Мансийском районе.


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Сегодня в 12:09, просмотров: 191, комментариев: 0


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