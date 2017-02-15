​Сургутянин 2,5 года проведет в колонии за то, что похитил BMW у жителя Пыть-Яха

Житель Сургута два года и шесть месяцев проведет в колонии общего режима за мошенничество. В апреле 2015 года он сумел уговорить жителя Пыть-Яха отдать ему автомобиль BMW под расписку. Деньги мошенник обещал отдать не позже сентября 2015-го, но делать этого не собирался.

Свою жертву преступник подыскал через сайт бесплатных объявлений. «Под предлогом приобретения автомобиля он встретился с продавцом - жителем г. Пыть-Яха, которому написал расписку, пообещав передать денежные средства не позднее сентября 2015 года. При этом злоумышленник не намеревался в дальнейшем исполнять своих обязательств. Обманутый потерпевший передал мошеннику автомобиль, стоимостью 550 тыс. рублей, ключи и паспорт технического средства. После этого злоумышленник скрылся на автомобиле потерпевшего и распорядился им по своему усмотрению, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере», - пояснили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Вынося приговор, суд учел предыдущие судимости мошенника. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшего о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.