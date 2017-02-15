​Мигрант ограбил магазин в Сургуте, угрожая ножом продавщице // ВИДЕО ОГРАБЛЕНИЯ

Сегодня ночью в Сургуте разбойник ограбил магазин на 30 лет Победы, сообщает пресс-служба сургутской полиции. Продавщица обратилась к стражам порядка после того, как он грабитель убежал. Она рассказала что злоумышленник угрожал ей предметом, походим на нож. Он унес 25 тысяч рублей из кассы магазина.

Полиция вскоре обнаружила разбойника: им оказался 21-летний мигрант из ближнего зарубежья. Несмотря на возраст, он уже привлекался к административной ответственности за воровство в торговом центре. Теперь он будет привлечен к ответственности по уголовному делу «Разбой»: напомним, что эта статья чревата заключением под стражу на срок до 12 лет.

Сейчас грабитель находится в изоляторе, а сотрудники уголовного розыска за ударную работу были поощрены.