Сургутяне смогут 17 февраля спасти бездомных животных от уничтожения

Бездомные животные в пункте временной передержки в Сургуте ждут хозяев: администрация города напоминает о «Дне помощи животным», который пройдет 17 февраля с 16 до 18 часов на территории производственной базы Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия (ул. Производственная, д. 14).

В обозначенное время горожане могут прийти в пункт временной передержки отловленных животных, выбрать и взять на дальнейшее содержание питомца.

«Оцените свои силы. Убедитесь, что вы действительно хотите взять на себя все проблемы, неизбежно следующие за этим решением. Мало того, убедитесь, что ваши домочадцы тоже готовы к этому, ведь им придется время от времени кормить вашего питомца, гулять с ним, — обращаются представители администрации. — Если вы хотите взять животное, подумайте о том, хватит ли у вас сил, свободного времени и финансовых средств содержать его и лечить, если в будущем возникнут проблемы со здоровьем, а возникнуть они могут у любого живого существа».