​Спасатели назвали главные причины пожаров на автотранспорте в Сургуте

По данным на 10 февраля в Сургуте произошел 41 пожар. Больше половины из них — в жилых домах и на дачах. К счастью, никто из людей не погиб. Особую обеспокоенность специалистов вызывает рост количества пожаров на автотранспортных средствах. По сравнению с прошлым годом их число выросло почти в четыре раза: сгорели 11 машин, еще один автомобиль подожгли.

В управлении ГО и ЧС администрации города назвали самые частые причины пожаров в автомобилях. Чаще всего возгорание в автомобилях происходит из-за замыканий автомобильной электропроводки - около 60 процентов. Каждый пятый пожар в автомобилях вызван неисправностями системы подачи топлива.

«Большое количество пожаров происходит в автомобилях, припаркованных на дворовых территориях. В результате таких пожаров страдают жители района, им наносится большой материальный ущерб, - отметили в управлении. - С наступлением морозов горожане начинают активно эксплуатировать систему предпускового подогрева своих автомобилей. При этом многие, не задумываясь о пожарной безопасности, используют выносные электропровода во дворах и на придомовых территориях».