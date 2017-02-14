​Жильцы первого в Югре дома социального использования получили свои квартиры // ФОТО

Сегодня, 14 февраля, новоселы дома социального использования, который был сдан в конце декабря прошлого года, получили ключи от своих новых квартир.

На сдаче дома присутствовал глава города Вадим Шувалов.

«Мы собираемся здесь уже в третий раз. Сначала – в ходе строительства, потом на общественной приемке вместе с губернатором Натальей Комаровой, и вот теперь уже с новоселами, — отметил градоначальник. — Считаю, что это огромный подарок для всех сургутян. По статистике, которую я получил, около 150 квартир отданы представителям социальной сферы, медицины, культуры. Также этот дом может стать хорошей возможностью для людей, которые не могут приобрести жилье в ипотеку или стоят очереди на получение квартиры, дожидаясь сноса своего ветхого жилья».

Всего квартир в доме 512. Договор на проживание с жильцами заключается на довольно продолжительный срок: от года до 10 лет. При этом срок договора можно продлевать.

Кроме того, если у какой-то из семей появится необходимость переселиться в квартиру большего размера, у них будет такой шанс.

Площадь однокомнатных помещений варьируется от 23 до 47 «квадратов». Платить за такую квартиру нужно будет немного (по сравнению с остальным рынком жилья) — примерно 8 тысяч рублей в месяц.