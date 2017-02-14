​В Сургуте задержали серийного дачного вора

В Сургуте полицейские задержали серийного дачного вора. За несколько дней он ограбил несколько домов. Так, ночью 7 февраля вор разбил окно в дачном доме и похитил DVD-плеер и радиоприемник на общую сумму более трех тысяч рублей. Вечером 8 февраля из другого дома он украл болгарку стоимостью порядка четырех тысяч рублей. Кроме того, добычей преступника стали перфоратор и компрессорный насос на общую сумму более пяти тысяч рублей.

Во всех этих преступлениях подозревается 41-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Он помещен в изолятор временного содержания. «В отношении задержанного возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - сообщили в пресс-службе городской полиции.