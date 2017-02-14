​Сборная Сургута победила в окружном этапе Зимнего фестиваля комплекса ГТО

Окружной этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», прошедший в Ханты-Мансийске в конце предыдущей недели, оказался удачным для сургутян: наша команда оказалась лидером соревнований, о чем сообщает пресс-служба центра физподготовки «Надежда».

Всего на состязания заявилось более двухсот человек со всех концов округа. Им предстояло показать лучший результат в силовой гимнастике, стрельбе и плавании. Также была запланирована лыжная гонка, но из-за погодных условий этот вид соревнования пришлось отменить.

Сургут же представили 12 спортсменов от 26 до 72 лет. Наша команда одержала победу в командном первенстве, обойдя Сургутский район и Урай. В личном первенстве отличились: Яна Факидова – 2 место, Наталья Насонова – 2 место, Наталья Плетнева – 1 место, Замзамья Абушаева – 1 место, Танзиля Загидуллина – 1 место и Леонид Захаров – 2 место. Они в числе остальных победителей в личном первенстве могут принять участие в федеральном этапе.

«Я думала, что в Фестивале нужно будет только сдавать нормативы в своей группе, а когда узнала, что мероприятие имеет соревновательный характер – стало гораздо интереснее», – поделилась участница Зимнего фестиваля из Сургута, обладатель первого места в личном первенстве Наталья Плетнева. Она выразила желание принять участие в следующем Фестивале ГТО, только отметила, что будет более тщательно готовиться.

Подобное мероприятие среди взрослого населения в этом году проводится впервые, но возможность вновь побороться за победу представится еще не раз. Главный судья соревнований Александр Захаров подтвердил, что они станут традиционными. «В Зимнем фестивале принимают участие спортсмены от 25 до 70 лет. Это говорит о том, что для тех, кто выбрал спорт смыслом своей жизни, не существует возрастных цензов, никаких рамок и границ», – заявил на открытии мероприятия заместитель главы региона Всеволод Кольцов.

Стоит отметить, что все результаты Зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне» заносятся в личный кабинет участника и при выполнении оставшихся видов испытаний (лыжи и легкая атлетика), спортсмены могут получить знаки отличия ГТО.