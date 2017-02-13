В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи. Преступление было совершено в ночь на понедельник, 13 февраля, в одной из квартир города, куда медики приехали на вызов.

«В 01.27 ночи поступил вызов по поводу травмы головы. Сообщалось, что человек избит. По адресу выехала бригада, состоявшая из двух фельдшеров. Когда они прибыли на место, женщина, которая сообщала, что ее избили, сказала, что не нуждается в помощи, что она просто стукнулась сама. Как рассказали фельдшеры, там еще находился мужчина лет сорока в алкогольном опьянении. Он пытался снять происходящее на мобильный телефон, поднося его очень близко к лицу. Фельдшер руку убрала, и в этот момент он ее ударил. Тут же была вызвана полиция. Фельдшер была отправлена в травматологию, где ей был поставлен диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица и головы. Она написала заявление в полицию», - рассказал об инциденте ТК «СургутИнформТВ» главный врач станции скорой медицинской помощи Сургута Владимир Ершов.

В пресс-службе Следственного комитета России подчеркнули, что ход расследования этого и других аналогичных уголовных дел о нападениях на врачей взят руководством ведомства на контроль. «Приходится констатировать, что в последнее время люди в белых халатах продолжают оставаться мишенью для нападений со стороны пациентов и их родственников; участниками дорожных конфликтов, спровоцированных водителями, которые отказываются пропускать «скорую», и других неприятных ситуаций. В большинстве таких случаев нападения на медицинских работников причиняют вред не только самим врачам, но и могут стоить жизни тем, к кому они спешат на помощь. Председатель Следственного комитета потребовал при наличии законных оснований незамедлительно реагировать на все случаи нарушения законных прав медиков и принимать процессуальные решения», - отметили в СКР.