​Руководителей сургутских УК ждет серьезный разговор с главой города

Во вторник, 14 февраля, глава Сургута Вадим Шувалов проведет встречу с руководителями управляющих компаний. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети. Разговор, по его словам, будет серьезный и предметный, а темой станут проблемы городских дворов, которые озвучили сургутяне.

Напомним, на прошлой неделе глава города поручил провести внеплановую проверку городских дворов и проконтролировать качество уборки снега. Как пояснил градоначальник, решение принято из-за участившихся жалоб горожан. Кроме того, местное отделение «Единой России» разработало форму, где любой житель может оставить информацию о состоянии уборки своего двора. Только за три дня поступило больше 300 жалоб от жителей города. Большинство из них заявили, что снег во дворах убирают, но долго не вывозят (61,4%), почти десять процентов утверждают, что снег не убирают вообще. Еще 18,7 процента рассказали, что в их дворах есть другие проблемы.

Инфографика: vk.com/id377553209