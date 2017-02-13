​В автомобильной аварии пострадал юный сургутянин // ФОТО

Очередное ДТП с участием ребенка произошло в Сургуте накануне около половины седьмого вечера. На регулируемом перекрестке ул.Геологическая — пр.Первопроходцев столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ 21101. Как передает пресс-служба сургутской полиции, в пострадал восьмилетний пассажир российской машины — он получил телесные повреждения и был госпитализирован.

«ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту убедительно просит участников дорожного движения быть более внимательными на дороге», — прокомментировали этот инцидент в городском управлении МВД.