​«Семь ликов ЯХа» откроются для слабовидящих и незрячих горожан в Сургутском художественном музее

Выставку «Семь ликов ЯХа» представят в четверг в Сургутском художественном музее.
Это тактильная выставка АРХЕО арт проекта «Возвращение в ЯХ». Она организована в рамках одного из приоритетных направлений деятельности «Доступная среда». Художественный музей по-новому представит свои археологические «сокровища» на адаптированной выставке для незрячих и слабовидящих людей. На семи подиумах будут представлены семь увеличенных копий археологических предметов.
Народная музыка актуальна? Юлия Рябцева, художественный руководитель оркестра «Былина» // ONLINE 15 февраля в 15:00