​«Семь ликов ЯХа» откроются для слабовидящих и незрячих горожан в Сургутском художественном музее

​Полвека над планетой

Сегодня «ЮТэйр» — один из крупнейших авиационных холдингов в России, штаб-квартира которого на протяжении вот уже 18 лет находится в Сургуте. При этом сфера деятельности выходит далеко за пределы нашей страны.