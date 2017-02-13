Тюменский писатель Анатолий Омельчук представил сургутянам новую аудиокнигу

В Центральной районной библиотеке им. Г.А. Пирожникова тюменский писатель Анатолий Омельчук представил свою новую аудиокнигу «Река возвращается». Произведения теперь можно не только читать, но и слушать.

Несмотря на морозный день, пообщаться с известным в Сибири и далеко за его пределами, пришли почитатели его таланта. Среди собравшихся, были те, кто следит за творчеством Омельчука более 30 лет, и имеет в домашней библиотеке издания 80-х годов прошлого века, кто-то много лет слушает его радиопрограммы, были и те, кто совсем недавно открыл для себя творчество писателя.

Доброжелательная и непринужденная атмосфера, которую вокруг себя легко создал Анатолий Константинович прерывалась аплодисментами и вопросами. По поводу названия книги «Река возвращается» автор пояснил: «Почему река возвращается? В жизни наступает такой момент, я его называю мудростью, когда ты возвращаешься к своему детству. Такого счастья, как в детстве у нас больше не будет».

По словам писателя, если человек идёт только вперёд он многого не добьётся: «Я много летал над Сибирью и видел русла наших рек и речушек – там такие немыслимые завитушки. Так и нужно двигаться по жизни зигзагами, завитушками, витиевато».

Над аудиокнигой Омельчук работал год, записывая свои рассказы и новеллы в радиостудии, чтобы в конце превратить восемь часов звукозаписи в сибирский роман-эссе. В издание вошли два диска с романом, один диск с книгой стихов «Я целую твой голос», а на четвёртом диске песни на стихи и прозу Омельчука в исполнении певицы Людмилы Дюрягиной.

На встрече Анатолий Константинович с удовольствием поделился воспоминаниями о знакомстве с известными жителями Сургута и Сургутского района – Петре Семёновиче Бахлыкове: «…это такой стихийный сибирский гений, который за что бы не брался, всё у него получалось» и Владимире Леонидовиче Богданове: «…богом данный Сургуту руководитель...» По мнению писателя, успех Владимира Леонидовича еще раз подтверждает актуальность трёх фундаментов «счастья Омельчука»: время, место, случай.

Помимо писательской деятельности, а издано немало – четыре десятка книг, Анатолий Константинович профессиональный радиожурналист полсотни лет работает на радио, сегодня он ведущий программы «Прямая речь» на «Радио России – «Регион-Тюмень» и 30 лет возглавляет телерадиокомпанию «Регион-Тюмень». Какой он руководитель, и за что ценит своих сотрудников мы узнали из первых уст.

В конце встречи писатель рассказал о своих планах – свою будущую книгу он решил назвать «Козырный век», и пожелал своим поклонникам приятного времяпровождения за чтением, а теперь уже и прослушиванием хороших книг.