​Сургутянин Семен Костюков стал лидером первенства по боксу в Суздале // ФОТО

Сургутский боксер Семен Костюков занял первое место на первенстве Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», по боксу среди юношей старшего возраста 15-16 лет, которое проходило с 6 по 11 февраля в Суздале.

Став лидером соревнования, он был признан лучшим боксером турнира и получил путевку на первенство России, которое будет проходить во Владикавказе с 2 по 9 апреля.