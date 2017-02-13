​Сургутянин больше двух лет проведет в колонии за то, что похитил свою знакомую

В Сургуте вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в похищении человека. Государственному обвинителю удалось доказать, что в январе 2016 года осужденный, применив физическую силу к своей знакомой, и вопреки её воле, вывел последнюю из дома и, усадив в автомобиль, привез в дачный дом, где намеревался удерживать двое суток.

«Родственникам он пояснил, что собирается доставить потерпевшую в реабилитационный центр для людей, страдающих алкогольной зависимостью. Потерпевшей удалось сбежать и сообщить соседям о своем незаконном удержании подсудимым. Однако впоследствии женщина была им обнаружена. Он снова доставил её в дачный дом, где она находилась до приезда полиции, вызванной соседями», - рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

Похититель два года и три месяца проведет в исправительной колонии строгого режима.