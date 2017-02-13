​В Сургуте магазин в жилом доме закрыли на три месяца: жильцам мешал шум холодильника

В Сургуте на три месяца приостановлена деятельность магазина «За копейку», который расположен на первом этаже жилого дома № 9 на улице Каролинского. Решение принято после жалобы жительницы дома в местное отделение Роспотребнадзора. Женщине, проживающей в соседней от магазина квартире, мешал шум от работающей холодильной установки.

Специалисты провели экспертизу: замерили уровни звукового давления и вибрации от технологического оборудования магазина в квартире. Выяснилось, что эти показаели действительно превышают норму.

В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении, материалы которого переданы на рассмотрение в городской суд. Сургутский городской суд 3 февраля 2017 года признал его виновным и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности магазина «За копейку» на срок 90 суток. Индивидуальному предпринимателю выдано предписание для устранения нарушений.

«Шумы и вибрации воздействуют на человека и вызывают не только дискомфорт, но и являются опасными факторами для здоровья. Продолжительное шумовое и вибрационное воздействие на организм человека может привести к нарушениям слуха, снизить репродуктивную функцию организма, стать причиной болезни сердечно-сосудистой и нервной системы», - отметили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.