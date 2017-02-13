​Первые «Сухановские чтения» пройдут в Сургуте 17 февраля

Первая конференция, посвященная памяти сургутского поэта Петра Суханова, пройдет в в Центральной городской библиотеке имени Пушкина 17 февраля в 10 часов. Как сообщают организаторы, ее было решено назвать «Сухановскими чтениями», а дата обусловлена близящимся днем рождения поэта.

«С 2012 года Сургут является единственным городом в России, в котором учрежден собственный День поэта. Датой его проведения выбрано 18 февраля — день рождения поэта Петра Суханова, — объясняют в библиотеке. — Несколько месяцев назад, в октябре прошлого года в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся День поэзии, посвященный памяти П.А. Суханова. 17 февраля, в преддверии Дня поэта и в канун 70-летия Петра Антоновича, начнет свою работу Первая мемориальная конференция «Сухановские чтения».

За два дня «Сухановских чтений» организаторы намерены провести несколько мероприятий: круглый стол «Сияние Севера в лирике Петра Суханова», панельную дискуссию «Школа литературного творчества в Сургуте». Также, конечно, прозвучат стихи поэта. «Академическую составляющую наполнят: Юрий Дворяшин, представляющий ныне Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, сотрудники кафедры филологического образования и журналистики СурГПУ; творческую – поэты Максим Амелин и Валерий Латынин — оба из Москвы, последний — давний и преданный друг Суханова», — анонсируют организаторы.

Помимо прочего, поэт из Екатеринбург Андрей Расторгуев проведет семинар «Альбомный стих как малая поэтическая форма»: на нем ждут всех сургутян, готовых поделиться своими стихотворениями и выслушать их разбор. Если такой смелости нет, можно заявиться по телефону 24-20-46 слушателем.

День рождения поэта отметят в зале краеведения мемориальной экспозицией «Из личного архива П.А. Суханова» — на ней можно послушать сургутских поэтов, которые при поддержке секретаря правления окружного отделения Союза писателей России Павла Черкашина представят издания собственных произведений на выставке «Поэты северного края. Поэтика тайги». А после подведения итогов Чтений и возложения цветов к мемориальной доске А.П. Суханова, установленной на доме № 8 по улице 50 лет ВЛКСМ пройдет музыкально-поэтический вечер «Исповедальное слово поэта...»: на нем выступит певица и композитор из Москвы Елена Фролова.

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