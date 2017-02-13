​Жительница Сургута предстанет перед судом за то, что убила и расчленила сожителя

В Сургуте перед судом предстанет 52-летняя женщина, которую обвиняют в жестоком убийстве своего сожителя. Преступление было совершено 1 января прошлого года. Тело убитого и расчлененного мужчины нашли в районе улицы Западная в апреле 2016-го.

Напомним, 18 апреля в кустах неподалеку от жд-путей были найдены отрезанные ноги, которые находились в рюкзаке. Спустя два дня в районе жд обнаружили часть туловища. Эксперты установили, что это — фрагменты одного тела.

«Длительное время преступление оставалось не раскрытым, однако благодаря грамотным и профессиональным действиям следователей следственного отдела по городу Сургут, проведенных в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции, удалось установить лицо, совершившее преступление», - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Следователи установили, что 1 января 2016 года приехавшая на заработки в город Сургут уроженка Республики Башкирии праздновала наступление Нового года со своим сожителем. При распитии алкоголя между ними произошла ссора, обвиняемая нанесла мужчине удар ножом в область брюшной полости, от которого он скончался. Чтобы скрыть преступление, она расчленила тело и, упаковав останки в сумку и рюкзак, вывезла их в различные места в районе железнодорожных путей.

«Обстоятельства и детали совершенного преступления были установлены не только следственным, но и экспертным путем. Так, судебно-медицинская экспертиза определила причину смерти мужчины, судебно-химическая – наличие в его крови алкоголя, психолого-психиатрическая - позволила дать оценку психического состояния обвиняемой в момент совершения преступления. Кроме этого в ходе следствия была проведена одорологическая экспертиза: с обнаруженного в районе железной дороги рюкзака с останками погибшего, а также ножа, были собраны запаховые пробы. При их исследовании выявлены запаховые следы, происходящие от обвиняемой», - подчеркнули в следственном управлении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд.