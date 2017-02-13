​Сургутский автобус №34 изменит часть маршрута // СХЕМА

С 15 февраля частично изменится маршрут сургутского автобуса 34 «Госснаб — ул. И.Киртбая — Госснаб», сообщает департамент городского хозяйства.
Так, автобусы в районе «Сургут Сити Молла» будут ездить по новой схеме: пр. Набережный — ул. Никольская — Югорский тракт — ТРЦ «Сити-Молл» — ул. Никольская — пр. Набережный в прямом и обратном направлении далее по маршруту.
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