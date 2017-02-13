​Житель Сургута выиграл в лотерею 16 миллионов рублей

Житель Сургута выиграл в лотерею 16 209 440 рублей. На тираж участник купил всего один билет стоимостью 80 рублей: в одном поле он отметил 5 чисел — 7, 27, 12, 29, 28. Именно эти числа выпали в розыгрыше. «Это крупнейший суперприз лотереи с начала года. Билет был куплен на сайте stoloto.ru», - отметили в пресс-службе ТД «Столото». Чтобы оформить приз, сургутянину придется отправиться в Москву.

С начала года суперприз «Гослото «5 из 36» разыгрывался восемь раз, а миллионерами уже стали девять человек.