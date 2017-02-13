​В Сургутском районе в ДТП погиб человек: столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и «Рено» // ФОТО

В понедельник, 13 февраля, рано утром на 66 км автодороги «Нижневартовск — Сургут» в ДТП погиб человек, еще трое пострадали.

По предварительным данным УМВД Югры, водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Тойота Ленд Крузер». В результате ДТП водитель «Рено» погиб, пассажиры данного автомобиля: 13-летний ребенок и двое взрослых получили телесные повреждения.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: vk.com/kinform