​В Краснодаре сургутянина подозревают распространении наркотиков

В Краснодаре сотрудниками отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков пресечена деятельность предполагаемого закладчика из города Сургута. Молодой человек в состоянии опьянения привлек внимание стражей порядка при проведении операции «Анаконда». При задержании он оказал сопротивление и принял безуспешную попытку скрыться, за что на него был составлен протокол по статье 19.3 КоАП России (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

«В ходе личного досмотра в присутствии понятых у 27-летнего жителя Сургута стражи правопорядка обнаружили и изъяли более 20-ти граммов вещества, которое по заключению эксперта является синтетическим наркотиком n-метилэфедрон. В отделе полиции задержанный признался, что приехал в краевой центр с целью осуществления закладок запрещенного вещества по тайникам. Также, при осмотре автомобиля задержанного полицейские изъяли медицинский шприц с остатками того же вещества, фасовочные пакеты и электронные весы. Известно, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу имущества и грабеж», - рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В настоящее время предполагаемый злоумышленник находится под административным арестом. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.