​В Сургуте сгорел автомобиль // ФОТО

В воскресенье, 12 февраля, около восьми утра в Сургуте на улице Каролинского сгорел автомобиль Volkswagen Golf. К тушению пожара от МЧС России привлекалась одна единица техники, пять человек личного состава. С огнем удалось справиться за десять минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре.

По данным на 9 февраля, с начала года в Югре произошло 65 пожаров в на транспортных средствах, что на 47 процентов больше, чем в 2016-м. «Чаще всего возгорания в автомобилях происходят зимой, как правило, из-за несоблюдения элементарных правил эксплуатации транспортных средств и электрооборудования. Уберечь от пожара своего «железного коня» может только сам владелец, соблюдая правила пожарной безопасности», - советуют специалисты.

Фото: vk.com/kinform