​Школы Сургутского района открываются после карантина по ОРВИ

С понедельника, 13 февраля, во всех школа Сургутского района возобновится учебный процесс. Образовательные учреждения были закрыты на карантин по ОРВИ с 6 февраля из-за роста заболеваемости.

«На основании письма Роспотребнадзора, приказа районного департамента образования в понедельник, 13 февраля возобновляется процесс обучения в общеобразовательных организациях, образовательных организациях дополнительного образования», - говорится в официальном сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Отметим, на прошлой неделе в Югре было зафиксировано снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 11 процентов. Однако эпидемический порог еще превышен на 50 процентов.