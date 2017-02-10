​Сургутян просят помочь в поисках пропавшего в январе молодого человека

Жителей Сургута просят оказать помощь в поисках пропавшего 12 января 21-летнего Михаила Романова. Пост с просьбой размещен в группе «Поиск пропавших детей — Сургут» во «Вконтакте». Перед неравнодушными горожанами будет стоять определенная задача: в эти выходные, 11 или 12 февраля, прочесать местность в районе ГРЭС. Точное время поисков волонтеры планируют определить сообща. Место, которое нужно проверить, укажет мама пропавшего молодого человека, которая и является инициатором поисков.

Михаил Романов исчез в ночь с 12 на 13 января. Около полуночи он попрощался с друзьями на улице Северная и отправился на своей машине домой — на улицу Быстринская, 6. Его машина припаркована во дворе, но дома парень так и не появился.

Приметы: на вид 20 лет, худощавое телосложение, рост 183 см, волосы темно-русые, глаза хамелеон (карие, зеленые, голубые).

Особые приметы: на запястье правой руки шрам, мизинец правой руки не разгибается полностью, клыки на верхней челюсти выпирают.

Был одет: синяя спортивная куртка, черные джинсы, туфли.

При себе имел: кошелек с паспортом, права, документы и ключи от машины, телефон Samsung J1 белого цвета.

Волонтерам также нужна помощь в распечатке и расклейке ориентировок.