​В Сургуте вынесли приговор убийце: убил двух человек и спрятал тела на балконе

В Сургуте вынесен приговор неоднократно судимому жителю города, который признан виновным в убийстве двух человек. Преступление он совершил 26 ноября 2015 года. Осужденный с другом пришли в гости к знакомому, который проживал на улице Мелик-Карамова. В процессе застолья между хозяином и гостем произошел конфликт.

«Он избил потерпевшего, после чего задушил. Осознав, что очевидцем убийства стала сожительница потерпевшего, осужденный расправился и с ней. Тела убитых мужчина вынес на балкон, после чего продолжил распивать спиртное», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Во время следствия подозреваемый несколько раз менял показания, то признаваясь в содеянном, то пытаясь свалить вину на друга. «Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли результаты 13 судебных экспертиз, в их числе судебно-медицинские, генотипоскопическая, комплексная психолого-психиатрическая, дактилоскопическая, трасологическая, показания свидетелей и другие доказательства», - отметили в ведомстве.

Приговор подсудимому выносил суд присяжных. Его признали виновным. Ближайшие 20 лет преступник проведет в колонии строгого режима.