​Сургут, возможно, уже в этом году получит пляж

В ближайшем будущем в Сургуте может все-таки появиться пляж: обсуждение того, каким он должен быть и где может находиться, сейчас идет на заседании городской думы.

Как передает корреспондент siapress.ru с места событий, чиновники сошлись на том, что

для пляжа подходят два места в городе: в районе строящейся армянской церкви или в районе дачного кооператива «Рассвет».

Депутатам, однако, перспектива ездить столь далеко не слишком нравится: они настаивают на проработке варианта с Саймой. Однако, по словам руководителя управления экологии и природопользования Романа Богача, этому мешает тот факт, что вода в речке не соответствует никаким нормам: в пойму сливается ливневка едва ли не с половины города. Собеседники чиновника, однако, не отступили, предложив оформить берег Саймы как зону отдыха со всеми полагающимися лежаками, зонтиками, душевыми — но без возможности купаться.

Впрочем, и два предложенных варианта тоже не просты: по словам Богача, согласно заключениям Роспотребнадзора, вода там соответствует бактериологическим нормам — но не соответствует химическим. Картину также усложняет паводок, который может менять состав воды и, соответственно, нормативные показатели.

Также не понравилась парламентариям и цена, которую городу придется заплатить за возможность нежиться на пляже: по оценкам администрации, она варьируется в диапазоне 13-15,7 миллиона рублей. Депутаты отметили, что выкладывать сразу такую сумму нецелесообразно, и предлагают работать над обустройством пляжа постепенно: сначала оборудовать зону отдыха у воды, потом и полноценный пляж с возможностью купания.

Впрочем, если делом займутся частные инвесторы, все «денежные» претензии потеряют актуальность: средства муниципалитета в таком случае привлекать не придется.

Интерес у частников есть,

говорит заместитель главы администрации Алексей Усов: к властям обращаются бизнесмены, которые хотели бы заняться работой и в том, и в другом районе. Но даже и в этом случае не обошлось без сомнений. Так, по словам депутата Дмитрия Пахотина, пляжная зона возле дачного кооператива может стать раздражителем для дачников, которые начнут жаловаться на отдыхающих, оставляющих за собой мусор.

Чтобы не заводить обсуждение в тупик, депутат Владимир Болотов предложил обдумать еще один вариант размещения пляжа — в районе песчаной косы возле Восточной объездной дороги.

Представители администрации договорились, что вернутся к разговору в апреле — причем с подробным планом действий на руках.

Депутаты подчеркнули, что две зоны отдыха следует обустроить уже в этом году.

Напомним, что сейчас в Сургуте нет ни одного пляжа и официального места для купания горожан: все места отдыха, которые облюбовали горожане, являются стихийными.