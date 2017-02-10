​В Центральной библиотеке Сургута обсудят «Победу над Японией»

11 февраля в 12.00 часов в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина состоится презентация 26-го выпуска альманаха «Тобольск и вся Сибирь»: издания «Победа над Японией» в 2-х томах. Представят двухтомник председатель общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» А.Г. Елфимов и главный редактор издательского проекта Ю.П. Перминов.

В настоящее время альманах «Тобольск и вся Сибирь» насчитывает двадцать семь выпусков. «Победа над Японией» – завершающее издание военно-патриотической серии о Великой Отечественной войне и героическом трудовом подвиге сибирского тыла. Москва, Киев, Санкт-Петербург, Тюмень, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Чита, Биробиджан, Улан-Удэ – такова далеко не полная «география» авторских материалов двухтомника.

Тема Победы остаётся одной из самых важных в нашей истории. Зачастую незаслуженно мало внимания уделяется громкой победе России над Японией, которая окончательно поставила точку во Второй мировой войне. 2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому времени на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.

3 сентября 2015 года, в честь 70-летия победы над Японией, на сайте общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» была представлена демо-версия первого тома 26-ой книги альманаха «Тобольск и вся Сибирь» – «Победа над Японией», а несколько позднее – и второго.

Сложность работы над книгой состояла в том, что многие материалы остаются засекреченными, и информацию пришлось собирать буквально по крупицам, идти от одного человека к другому. История показана не только через цифры и факты, но и через судьбы людей. Мемуары полководцев, воспоминания офицеров, солдат и матросов, художественные произведения и множество фотографий стали настоящей ценностью издания.

Место проведения: ЦГБ им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1 (6 этаж).

Дата, время проведения: 11 февраля, 12.00. Вход свободный.

Информация по тел.: 24-20-46.