​Общественники отметили прогресс в работе сургутского центра «Добрый Волшебник»

В Югре комиссия, в состав которой вошли члены Общественной палаты Югры, специалисты департамента социального развития и представители СМИ округа, проинспектировала девять реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями в Лангепасе, Радужном, Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Советском, Пыть-Яхе и пгт. Пойковский Нефтеюганского района.

Эксперты изучили опыт работы, материально-техническую базу, программы развития учреждений, технологии и методы работы. Общественники отметили прогресс в работе и развитии сургутского центра «Добрый Волшебник», где руководитель выстраивает разумную и рациональную работу с воспитанниками и их семьями, обновляются программы реабилитации и сопровождения.

По мнению председателя Общественной палаты Югры Ирины Максимовой, сегодня можно выделить один из лучших реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями в автономном округе – реабилитационный центр «Солнышко» в городе Советском.

«В учреждении ежедневно и кропотливо ведется работа с детьми и их семьями, и делается это намного продуктивнее и успешнее, чем в других центрах нашего региона. Могу сказать, что сегодня это, пожалуй, лучший реабилитационный центр в Югре. Тут налажено системное межведомственное взаимодействие. Центр сотрудничает со школами, дошкольными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта. Коллектив выстроил системный подход к сотрудничеству буквально во всех сферах жизни. У этого центра эффективная программа лечения, реабилитации и сопровождения детей-инвалидов. Большое внимание уделяется работе с родителями, ведь центр и семья должны стать партнерами для обеспечения комфортной жизни ребенка», - цитируют Максимову на admhmao.ru

В феврале 2017 года планируется обобщить проделанную работу и выстроить вектор развития центров.