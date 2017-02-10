Департамент образования Администрации города сообщает, что в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия 2-8 классов II смены школ г.Сургута.
Сегодня в Сургуте актированный день для 2-8 классов второй смены
Немного потеплело: минус 33, холода продержатся до начала следующей недели
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Сегодня в 10:45, просмотров: 113, комментариев: 0
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