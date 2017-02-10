​В Сургуте при катании со снежных горок пострадали четыре ребенка

В Сургуте с 19 января по 3 февраля при катании со снежных горок пострадали четыре ребенка. Все они в состоянии средней тяжести госпитализированы в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.

Специалисты городского управления по делам ГО и ЧС администрации города Сургута просят сургутян соблюдать правила безопасности при катании с горок. «Помните, что горки, склоны для катания - это место повышенной опасности, а не просто очередное развлечение на зимней прогулке наряду с лепкой снеговиков и кормежкой птиц! С маленькими детьми не стоит ходить на переполненную людьми горку с крутыми склонами и трамплинами. Если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с нее сами, без ребенка - испытайте спуск. Если ребенок уже катается на разновозрастной «оживленной» горке, обязательно следите за ним. Лучше всего, если кто-то из взрослых следит за спуском сверху, а кто-то снизу помогает детям быстро освобождать путь», - напоминают они.

В качестве горок нельзя использовать железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части дорог. Чтобы катание с оборудованных горок было безопасным также нужно соблюдать несложные правила: не съезжать с горки, пока не отошел в сторону предыдущий спускающийся; не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону; не перебегать ледяную дорожку; подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте подъема, оборудованном ступенями, запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие; во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках; стараться не съезжать спиной или головой вперед (на животе), а всегда смотреть вперед, как при спуске, так и при подъеме; если уйти от столкновения (на пути дерево, человек и т.д.) нельзя, то надо постараться завалиться на бок или откатиться в сторону от ледяной поверхности; если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только тогда совершать спуск.