​В Сургуте в ДТП пострадала автоледи // ФОТО

В четверг, 9 февраля, в Сургуте около трех часов дня произошло ДТП, в котором пострадал человек. 34-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Kиа Рио» под управлением 24-летней девушки. Водителю «Киа» понадобилась медицинская помощь.
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Всего в Югре за прошедшие сутки произошло две автоаварии, в которых пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Югры.
Народная музыка актуальна? Юлия Рябцева, художественный руководитель оркестра «Былина» // ONLINE 15 февраля в 15:00