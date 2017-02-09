​Сургутскую спецшколу ждет модернизация

Сургутскую спецшколу № 2 ждет модернизация. Детей в учебном заведение планируют разделить по группам по гендерному и возрастному признаком, а также реализовать институт наставничества. Кроме того, запланированы мероприятия по повышению уровня профессиональных компетенций кадрового состава учреждения – курсы повышения квалификации, стажировки и различные семинары, а также создание попечительского совета школы. Об этом журналистам во время пресс-конференции рассказали заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов, директор окружного департамента образования Любовь Ковешникова и председатель общественной палаты автономного округа Ирина Максимова.

«Мы считаем необходимым разобщить девочек и мальчиков, исключить возможность их совместного пребывания для того, чтобы снизить риски возможности возникновения каких-то правонарушений по гендерному типу. Кроме того, нужно обязательно разделить и в мужской, и в женской половине учащихся ребят по возрастным группам, так как те, кто старше, тяготеют к неформальному лидерству, которое не всегда бывает позитивным», - цитируют Кольцова на admhmao.ru.

По словам Любови Ковешниковой, работа в этом направлении уже началась. До 1 апреля учебный план будет перестроен таким образом, чтобы исключить пересечения различных групп ребят.

В планах на будущее, по утверждению Всеволода Кольцова, включение в педагогический процесс бывших воспитанников школы, добившихся успехов в жизни, проработка возможности передачи детей под патронат воспитания в семьи, у которых есть опыт в таких делах, а также реализация программы наставничества.

«Я очень много знаю примеров, когда у трудных ребят на пути попадался человек, который определил их судьбу, стал наставником и образцом. Эта программа как раз нацелена на то, чтобы повлиять на выбор траектории личностного развития ребенка. Надо достучаться до каждого, вытянуть их мечту на самую высокую точку и дать ей возможность реализоваться. Мы должны не просто быть в курсе дел в школе, а знать этих ребят, видеть их, знать, чем они дышат, с какими мыслями ложатся спать, а с какими встают. Только тогда они будут чувствовать, что нужны, тогда будут результаты», - высказала мнением Ирина Максимова.

Она добавила, что Общественная палата готова максимально включиться в проект наставничества, сейчас семь членов палаты находятся в Сургуте и берут на себя обязательства каждую неделю посещать это учреждение. «Призываю всех неравнодушных граждан подключаться и включать в эту работу активных граждан», - сказала Максимова.

Пристальное внимание к сургутской спецшколе приковано после обращений родителей воспитанников в правоохранительные органы. Одни сообщили о том, что их сына систематически избивал другой подросток, другая — о том, что ее дочь изнасиловали в стенах учебного заведения. В отношении одного из учеников спецшколы возбужден ряд уголовных дел.

Заместитель губернатора подчеркнул, что проверка была проведена именно по инициативе правительства Югры. «В департамент образования поступила информация, что один из мальчиков периодически подвергается избиению со стороны другого воспитанника учреждения. Именно по нашей инициативе, на основании официального обращения в следственный комитет РФ, в спецшколе и была начата проверка, возбуждено 2 уголовных дела. Расследование продолжается. Сегодня у меня нет аргументов, чтобы говорить о том или ином варианте развития событий. Подросток, который подозревается в совершении преступления, изъят из коллектива школы и помещен в СИЗО», - прокомментировал ситуацию Всеволод Кольцов.