​В Сургуте построят аэротрубу

«В Сургуте появится аэротруба», — об этом на пресс-конференции, заявил Михаил Ющенко, начальник управления физической культуры и спорта администрации города: власти выделили участок частному инвестору для строительства аэротрубы и развития этого спорта.

Сургут пополнится и другими спортивными объектами: в городе строятся два сооружения для тайского бокса, на 1 апреля намечена сдача 50-метрового бассейна. Кстати, на его территории также расположатся два спортивных комплекса для стрит-воркаута. Еще одна турниковая площадка расположится на территории спортивной школы «Югория». Рассматривается установление дополнительного комплекса на стадионе «Снежинка».

Отметим, что спорт среди сургутян весьма популярен. В 2016 году спортсмены Сургута приняли участие в 445 мероприятиях международного, регионального, всероссийского, международного уровня. Завоевали 3095 медалей.

К тому же, по итогам прошлого года, Сургут занял первое место среди городов округа по количеству детей принявших участие в испытаниях ГТО и по количеству полученных значков отличия. Напомним, с 1 января этого года проверить свою физическую подготовку в рамках ГТО могут граждане всех возрастных категорий.

«Интерес сургутян к ГТО растет, отмечают в администрации: горожане звонят и спрашивают, когда и где можно сдать нормативы. Сейчас на сайте ГТО зарегистрировано порядка 30 тысяч жителей. Я вас всех призываю регистрироваться. И по возможности в этом году конечно же сдать нормы ГТО. Граждане, которые хотят сдать тестирование, должны подготовиться, систематически заниматься, чтобы не навредить своему телу», — отметил Михаил Ющенко.