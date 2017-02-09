​Сургутские полицейские раскрыли кражу на даче

Накануне в дежурную часть УМВД России по г.Сургуту поступило сообщение от женщины 1958 года рождения о том, что в дневное время неизвестный путем разбития окна незаконно проник в дачный дом, откуда похитил микроволновую печь стоимостью более 3 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался сургутянин 1973 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Похищенное изъято. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного розыска «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.