Аномальные морозы не покинут Югру до начала следующей недели, предупреждает окружной главк МЧС России. «09-13 февраля в ХМАО-Югре ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха минус 35 и ниже», — такие смс получают жители Югры на свои телефоны.

Данные погодных информеров также свидетельствуют, что на выходных югорчанам лучше оставаться дома. Так, «Яндекс.Погода» прогнозирует потепление в Сургуте только к воскресенью — и на следующей неделе установится комфортная погода с температурой не ниже 16 градусов.