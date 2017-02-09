​Полиция Сургута ищет пропавшего мужчину // ОРИЕНТИРОВКА

Отелом Уголовного розыска УМВД России по г.Сургуту разыскивается утративший связь с родственниками Макаров Сергей Александрович 14.09.1981 года рождения, уроженец г.Баймак, р.Башкортостан, который с 18.10.2016 года, не сообщает о себе.

Приметы: на вид 35 лет; рост 170см.; худощавого телосложения; лицо овальной формы; европейский тип лица; волосы прямые, черные, короткая стрижка; брови дугообразные; нос средний, прямой; глаза карие; уши средние, овальные.

Был одет: черная вязанная шапка; куртка (спецовка) темно-синего цвета, с голубыми вставками на груди спине; брюки утепленные зеленого цвета; черные ботинки.

Особые приметы: на правой руке, на одной из пальцев имеется татуировка в форме креста.

ВСЕМ КОМУ ЧТО-ЛИБО ИЗВЕСТНО О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ СЕРГЕЯ МАКАРОВА, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 761624, 761715,761623,761411, ИЛИ 02.