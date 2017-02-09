​ОНФ назвал причину плохой уборки снега в Сургуте: не хватает полигонов

Эксперты Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе по жалобе жителей Сургута провели мониторинг уборки снега с улиц и дворов города. Проехав по районам города, активисты пришли к выводу, что действия властей и коммунальных служб недостаточны. «Снег убирается с пешеходных дорожек и межквартальных дорог, но складируется здесь же по обочинам, во дворах и даже на детских площадках», - отметили они.

Между тем, директор одной из управляющих компаний пояснил, что ситуация обусловдена нехваткой полигонов для снега: в этом году работают только три из девяти, один предназначен для снега с городских дорог.

«Ситуация с городскими полигонами предсказуема, – отметил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Константин Пьянов. – Полигоны на острове Заячий были закрыты по требованию природоохранной прокуратуры. В прошлом году эксперты ОНФ не однажды озвучивали эту проблему. Полигон на острове был самым большим, огромные кучи снега там не таяли даже летом. При этом талые воды с химикатами и отходами ГСМ напрямую попадали в Обь. Общественники и природоохранные службы не один год боролись, чтобы запретить складировать грязный снег в природоохранной зоне».

В ОНФ настаивают, что городские власти были осведомлены о предстоящей проблеме нехватки мест для хранения снега, отвечающих требованиям природоохранного законодательства, но меры по их созданию стали принимать только в этом году. Сегодня ведутся работы по обустройству полигона по улице Аэрофлотская.

По мнению члена регионального штаба ОНФ Евгения Печерицы, альтернативой снежным полигонам могли бы стать снегоплавильные станции, которые можно устанавливать в городской черте. Это позволит сэкономить деньги налогоплательщиков, не поднимать кратно тарифы и сохранить природную среду.

Активисты ОНФ в Югре направили письмо в администрацию Сургута с просьбой предоставить план предполагаемых мероприятий, которые позволили бы решить проблему утилизации снега в городе.

Напомним, на этой неделе глава Сургута Вадим Шувалов после жалоб горожан поручил провести внеплановую проверку состояния дворов. А также предложил сургутянам обозначить дворы, где плохо и несвоевременно проводится уборка снега. Под постом градоначальника в соцести опубликованы десятки комментариев. Кроме того, за сутки в местное отделение «Единой России» было направлено 152 жалобы на проблемы во дворах.