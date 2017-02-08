​В Сургуте вынесли приговор бывшему сотруднику Ростехнадзора, который требовал взятку в 1,5 млн рублей

Сургутский городской суд вынес приговор бывшему государственному инспектору Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Он признан виновным в покушении на получение взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя.

«В июле 2015 года осужденный через посредника требовал от представителя одной из организаций взятку в размере свыше полутора миллионов рублей. За это он должен был содействовать в положительном результате внеплановой проверки, который обеспечивал дальнейшее лицензирование предприятия. Посредник получил от представителя юридического лица часть взятки в размере 800 тысяч рублей. Передача денег, предназначавшихся в качестве взятки, происходила под контролем правоохранительных органов», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

За совершенное преступление экс-сотрудник Ростехнадзора приговорен к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить штраф — 4,8 млн рублей.