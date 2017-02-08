​В Сургуте на 30 суток закрыли кафе «Халяль»

В Сургуте решением суда на 30 суток приостановлена деятельность кафе «Халяль», расположенного на базе Восточного рынка. В пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора рассказали, что в ведомство поступили материалы оперативно-профилактических мероприятий городского отдела УМВД, в которых отражены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в заведении общепита.

«Протоколом осмотра вышеуказанного помещения, сотрудниками УМВД зафиксированы такие нарушения, как отсутствие централизованного водоснабжения, вентиляции, туалета для персонала, соответственно и условий для соблюдения личной гигиены персоналом, нарушения при хранении готовой и сырой продукции», - уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

По поступившим материалам специалистами ведомства возбуждено производство по делам об административных правонарушениях. Индивидуальному предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений.